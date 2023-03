Giovanni Mirabassi en Quartet au Sunset

Le pianiste Giovanni Mirabassi fête la sortie d’un nouveau disque, toujours engagé sur le terrain sociétal.

C’est au tournant des années 2000 que Giovanni Mirabassi s’est révélé avec Avanti !, un disque où il parcourait des hymnes à la liberté, du style Imagine, et des chants partisans, du genre Le Temps des cerises. Depuis, l’Italien biberonné de Monk et de Chopin, sevré d’Enrico Pieranunzi et de Keith Jarrett, a fait carrière comme on dit. Vingt-trois ans et une palanquée de projets plus tard, le revoilà à la tête d’un quartet – le tellurique saxophoniste Guillaume Perret, le jeune contrebassiste Clément Daldosso et le terrible Lukmil Perez à la batterie – afin de présenter son nouvel album, The Swan and The Storm. Un disque qui comme son titre le suggère alterne emportements et recueillement, pour évoquer les bouleversements de l’ère anthropocène.

Jacques Denis