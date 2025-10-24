Spectacle de proximité interactif et original, Nos assemblées explore ce qui constitue un groupe, ce qui nous rassemble, et les meilleurs moyens de prendre des décisions communes. Des interrogations ô combien d’actualité.

C’est dans une petite salle non dévolue aux représentations du Théâtre Concorde qu’on a découvert Nos assemblées. Une vingtaine de chaises en demi-cercle, des porte-manteaux pour accrocher ses affaires, un peu de musique pour nous accueillir. On se sentirait presque comme chez soi. Et d’ailleurs, il va falloir choisir une pizza ! Dans la lignée de son théâtre socio-politique à tropisme documentaire, la compagnie Babel propose de se poser ensemble la question de ce qui nous rassemble, de ce qui fait groupe et par là, celle des processus de décision collective que ce dernier doit adopter. Première expérience : choisir donc entre trois recettes de pizzas en vue d’une dégustation après le spectacle. À moitié sérieux et pas mal interactifs, les deux comédiens, Juliette Coulon et Manumatte, nous emmènent sur les chemins de l’expérience de groupe entre lettre de Rousseau à d’Alembert, évocations de la démocratie athénienne et autre documents sonores sur l’importance du bar du village comme lieu du vivre ensemble. Entre l’ubuesque actualité politique, le désir de davantage de démocratie participative et l’éclatement individualiste de nos modes de vie, les interrogations que brasse le spectacle ne peuvent pas laisser indifférent.

Prendre le temps de la décision collective

Juliette Coulon et Manumatte ne jouent donc pas les chefs mais plutôt les modérateurs animateurs de cette session qui s’organise en direct, accrochant notamment des photos sur des fils comme du linge dans les rues de Naples. Et ils ont le don de mettre à l’aise le spectateur. Proximité et bienveillance, capacité à glisser en un clin d’œil de l’adresse au jeu, canevas bien ficelé qu’ils ont contribué à édifier en compagnie d’Élise Chateauret et de Thomas Pondevie, le spectacle progresse en faisant cohabiter humour et esprit de sérieux. Du choix entre des propositions à l’élaboration de la sienne propre, le tout laisse affleurer le sentiment que sans véritable engagement, on en reste toujours à choisir entre des solutions pensées par d’autres. Prendre en main son avenir, créer des communautés aux fonctionnements alternatifs, prendre le temps de la décision collective, le spectacle ne dicte rien mais ouvre des voies, donne quelques références qu’on note fébrilement, et nous extrait du sentiment d’impuissance qui gagne, pavant la voie aux solutions autoritaires. Précieux pour retrouver le sens du commun, plaisant dans l’expérience de faire groupe qu’il installe, en toute modestie, Nos assemblées est une jolie invitation au pas de côté.

Eric Demey