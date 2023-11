Après le spectacle Oreste à Mossoul en 2019 et le film Le Nouvel Évangile en 2020, le metteur en scène suisse Milo Rau présente le dernier volet de sa Trilogie de l’Antiquité au Festival d’Avignon. D’une révolte à une autre, le directeur du NTGent et du Wiener Festwochen nous transporte au Nord du Brésil. Il redonne vie au destin d’Antigone à travers un théâtre politique d’une force impressionnante.

Les images vidéo projetées sur grand écran et les scènes incarnées sur scène par Frederico Araujo, Pablo Casella, Sara De Bosschere et Arne De Tremerie se superposent, se complètent, se nourrissent, se répondent les unes les autres. Nous sommes à la fois ici et là-bas, en Europe et au Nord du Brésil, dans l’État de Pará. Nous sommes à la fois plongés dans les enjeux politiques de la pièce de Sophocle et secoués par une autre tragédie : le massacre d’Eldorado de Carajás. Le 17 avril 1996, alors qu’ils participaient à une marche de 1500 personnes revendiquant leurs droits à disposer de terres non-exploitées, vingt et un travailleurs agricoles furent exécutés par la police militaire, certains par une balle dans le cou ou dans la tête. La plus jeune des victimes, Oziel Alves Pereira, n’avait que 17 ans. La brillante adaptation d’Antigone que signe Milo Rau met en miroir ce événement terrible avec le conflit qui causa, à Thèbes, la mort d’Étéocle et de Polynice. Elle croise avec beaucoup d’habileté ces deux histoires, rejoue des scènes de la tragédie de Sophocle, comme des scènes du massacre, situations déchirantes interprétées sur les lieux même du drame par des comédiens, des activistes indigènes, des survivants de la tuerie et des membres du Mouvement des sans-terre (MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

D’une tragédie à l’autre

Ces interprètes amateurs et professionnels constituent le chœur des deux tragédies qui s’élèvent devant nous. Ils confèrent à ce projet profondément singulier une dimension unique. Le théâtre de Milo Rau n’est pas un art de l’illusion. C’est un théâtre du réel, qui énonce et qui dénonce, qui dit ce qu’il est, ce qu’il fait : un théâtre qui veut changer le monde au sein duquel il agit. Cette proposition ne vaut pas seulement pour la représentation passionnante à laquelle elle donne corps. Des actions politiques et sociales l’accompagnent. Un exemplaire de la Déclaration du 13 mai*, pétition contre la « destruction durable » de la Forêt amazonienne et des personnes qui y vivent est, par exemple, distribué aux publics. Parallèlement au spectacle, Milo Rau et le MST ont également lancé la campagne Punish Nutella (marque qui utilise de l’huile de palme produite dans la Province de Pará) et cherchent à inventer des « micro-écologies », alternatives à l’ultralibéralisme violent, dévastateur, qui ravage la nature et mène notre civilisation à sa perte. « Il n’y a pas d’un côté la mythologie et de l’autre le réel, affirme l’un des acteurs de la pièce, c’est la même chose. » Effectivement. En s’appropriant de la sorte la tragédie de Sophocle, le metteur en scène crée non seulement une œuvre d’une grande valeur artistique, mais il fait du théâtre une caisse de résonance politique, un lieu de résistance à l’oppression.

Manuel Piolat Soleymat

* www.declaration13may.com