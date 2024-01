Alain Françon met en scène Le Moment psychologique de Nicolas Doutey. Une partition d’une virtuosité et d’une acuité extraordinaires, traversée d’humour.

Très particulier, abstrait, énigmatique, mais aussi universel, politique, entrouvrant une multitude de petites portes vers notre monde réel, ce Moment est un pur bijou de théâtre, formidablement jouissif. Le langage y est si alerte et pénétrant qu’à lui seul, grâce au jeu et à la présence extraordinairement subtils des comédiennes et comédiens, il se fait moteur dramatique au sommet de ses capacités, surface de projection facétieuse où le sens est une recherche irrésolue, où les sensations ténues du présent se télescopent et se formulent avec une rare acuité. Il faut dire que la mise en scène est assurée par un maître, par un orfèvre de la scène capable de révéler une foule de choses tout en préservant les mystères de cette écriture aigüe, dont on se dit qu’il est fort possible qu’elle traversera les générations. Défendu par Théâtre Ouvert depuis plus de dix ans, où ses pièces Jour et L’Incroyable Matin furent créées par Rodolphe Congé, Nicolas Doutey fut l’assistant d’Alain Françon sur de nombreux spectacles. Leur compagnonnage trouve ici un aboutissement qui enchante. Avec en fond de scène un ciel immobile de nuages laiteux où percent çà et là des pointes de bleu, l’espace quasi abstrait conçu par Jacques Gabel délimite une sorte de piste circulaire qui concentre les regards, cernée par des bancs. Jamais les personnages, qui arrivent en descendant les gradins, ne quittent physiquement ce lieu, qui est un lieu de rendez-vous. Celui d’abord de Paul (Rodolphe Congé) et Pierre (Pierre-Félix Gravière), deux amis d’enfance dont la conversation n’a rien d’ordinaire, tant la langue ici est un instrument qui explore sans parvenir ni même entreprendre d’expliquer les causes et les effets.

Un théâtre au présent

Le public est partie prenante, et d’emblée nous sommes captivés par cette parole singulière, surprenante, qui entrelace le banal et l’étrange, d’infimes détails et des préoccupations globales. Puis So (Pauline Belle) s’adresse à eux, elle est attachée de direction auprès de Matt (Dominique Valadié), femme politique qui occupe diverses fonctions dans les hautes instances de l’État. Les questions liées à la vie collective « l’excitent immodérément ». Elle sollicite Paul parce qu’elle pense que le comportement de ce dernier peut jouer un rôle central dans son ambition de réinventer le politique dans le monde. Don (Louis Albertosi), qui s’occupe de surveillance et de renseignements, craint un complot, puis Pam (Claire Wauthion), qui elle aussi fait partie des services à un niveau sans doute élevé, entre en jeu. Tous font preuve d’une virtuosité millimétrée, d’une maîtrise très tenue du flux des mots comme du corps qui bouge très peu, laissant se déployer toute l’amplitude de l’humour. Dominique Valadié dans le rôle de Matt est d’une précision sidérante qui fait mouche. Une architecture inattendue s’élève, une cartographie aux multiples pistes se dessine, la langue évoquant parfois Nathalie Sarraute ou Michel Vinaver dans son ouverture plurielle, voire « climatique » comme dirait un personnage. Une partition singulière, où règnent une écoute incroyablement réactive et un désir d’utopie.

Agnès Santi