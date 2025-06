Cette année, les Tréteaux de France font le voyage jusqu’à Avignon avec deux propositions singulières : KiLLT – Mauvaise Pichenette ! au Train Bleu et F.A.I.L. au Totem. Le directeur du centre dramatique national itinérant, Olivier Letellier, nous présente ces deux productions.

Le KiLLT — ou Ki Lira Le Texte — fait partie des outils de création que vous avez imaginés pour Les Tréteaux de France. De quoi s’agit-il ?

Olivier Letellier : Le KiLLT est un dispositif de spectacle conçu comme un parcours de lecture à voix haute partagée. L’idée est de rendre la lecture d’une pièce de théâtre ludique et collective, avec une scénographie immersive qui soit belle et qui donne envie aux spectateurs de plonger dans le jeu théâtral qui leur est proposé. Cet outil a été décliné pour plusieurs textes. Cette année, au Train Bleu, c’est Mauvaise Pichenette ! de Magali Mougel, que j’ai moi-même mis en scène, qui sera proposé aux publics.

De quoi traite cette pièce ?

O.L. : De la montée des idées d’extrême-droite, des idées racistes, dans une famille du monde rural. J’ai eu envie de m’emparer d’un texte qui interroge cette question en s’adressant notamment aux publics jeunes, à partir de 15 ans. Nous avons fait un travail dans des lycées, avec des adolescents, afin de voir comment ceux-ci pouvaient réagir à un tel sujet. Ensuite, il a fallu trouver la bonne forme pour que cette pièce puisse leur parler, avec le souci de s’adresser, également, aux adultes. Les thèmes qu’explore Mauvaise Pichenette ! sont tellement actuels, tellement aigus, tellement larges, qu’il aurait été dommage de cantonner ce spectacle aux seuls publics adolescents.

« Plus que des spectacles, les KiLLT et les 4 X 4 sont des expériences immersives qui permettent aux publics d’envisager le théâtre autrement. »

Quant à F.A.I.L., présenté au Totem, il s’agit d’un spectacle élaboré dans le cadre d’un dispositif intitulé 4 X 4…

O.L. : Oui. Les spectacles 4 X 4 sont des commandes d’écriture passées à des équipes de quatre artistes — un auteur, un metteur en scène, un acteur et un créateur son ou lumière — dans le but de créer un spectacle au sein d’un lieu non dédié au théâtre. En ce qui concerne F.A.I.L. (ndlr, texte de Marjorie Fabre, mis en scène par Jonathan Salmon, interprété par Charly Labourier, sur une création son d’Antoine Prost), ce projet a été élaboré pour être joué dans le vestiaire d’un édifice sportif. F.A.I.L. interroge la notion d’échec. Cette pièce se demande si, finalement, l’échec ne peut pas aussi être vu, dans certains cas, comme une réussite. Les spectateurs, munis de casques, sont assis sur des bancs qui bordent l’espace de jeu. La représentation se déroule de manière très ludique. D’une certaine façon, c’est le public qui en est le héros. Car chaque spectateur est invité à choisir, en votant, le parcours initiatique que va suivre le personnage d’adolescent qui s’adresse à eux… Plus que des spectacles, les KiLLT et les 4 X 4 sont des expériences immersives qui permettent aux publics d’envisager le théâtre autrement.

Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat