“Thikra, Night of Remenbering” d’Akram Khan et Manal AlDowayan

S’associant à l’artiste contemporaine Manal AlDowayan et s’inspirant d’un voyage dans le désert saoudien, Akram Khan crée Thikra, Night of Remenbering, une pièce dans laquelle quatorze danseuses inventent un rituel pour se connecter au passé.

Comment avez-vous décidé de travailler avec l’artiste saoudienne Manal AlDowayan pour cette nouvelle pièce ?

Akram Khan : Ce qui m’a attiré dans ce projet, c’est justement l’occasion de collaborer avec Manal. C’est une personne éclairée, pleine de sagesse mais aussi de questions. J’ai eu l’impression de travailler avec une artiste qui se posait un peu les mêmes questions que moi mais qui y répondait. Notre collaboration est vraiment l’ADN cette pièce.

« Notre travail s’est construit autour de l’idée selon laquelle sans passé, il n’y a pas d’avenir. »

Quel est le sujet de Thikra, Night of Remenbering ?

A.K. : Notre travail s’est construit autour de l’idée selon laquelle sans passé, il n’y a pas d’avenir. Il est important de revisiter, de remettre en question les anciens mythes. Nous en apprenons plus si nous regardons vers le passé que si nous nous focalisons uniquement sur l’avenir. Lorsqu’en 2022 j’ai visité le désert d’AlUla en Arabie Saoudite, je me suis renseigné sur les Nabatéens, un peuple antique ouvert à différentes cultures, progressiste à bien des égards. Étudier l’histoire d’AlUla et de ses tribus m’a aidé à clarifier des idées que j’explorais depuis longtemps.

Pourquoi avoir choisi une distribution entièrement féminine ?

A.K. : J’ai toujours ressenti une profonde connexion avec le regard féminin. Ceci vient largement de ma mère qui m’a initié dans mon enfance à de nombreux mythes écrits dans une perspective féminine. J’ai également toujours perçu un lien entre les danseuses et la nature, et la relation complexe et interdépendante entre les humains et le monde naturel m’intéresse profondément. Lorsque j’étais à AlUla, j’ai été frappé par le pouvoir de la nature et je me suis senti obligé d’y répondre par le mouvement. C’est ce qui m’a amené à travailler, pour la première fois, avec une distribution entièrement féminine composée de danseuses de contemporain et de Bharata Natyam, pour créer un dialogue entre leurs corps et le paysage.

Propos recueillis par Delphine Baffour