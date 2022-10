Ron Carter Quartet Foursight

Faut-il encore présenter Ron Carter, le contrebassiste le plus enregistré de l’histoire du jazz ?

Il apparaitrait sur plus de 2000 disques, dit-on. Faut-il rappeler qu’il fut membre de l’un des groupes de Miles Davis les plus influents qui soit ? Qu’il a fait la paire avec Eric Dolphy, Herbie Hancock, Freddie Hubbard, Jim Hall, McCoy Tyner… la liste est sans fin ! Qu’il compte parmi ceux qui ont placé la contrebasse en position de soliste ? Que ses lignes de basse sont parmi les plus articulées que l’on puisse imaginer ? Bref, cet homme est, à 85 ans, une légende vivante qui se porte comme un charme, a écrit son autobiographie et choisit mûrement la couleur de ses chaussettes, en adepte d’Instagram. Le voici de retour en France avec son quartet Foursight, composé d’excellents musiciens avec lesquels il cultive depuis plusieurs décennies une véritable complicité, élégante et virtuose : la pianiste Renée Rosnes, le saxophoniste Jimmy Greene et le batteur Payton Crossley. Peut-on se permettre de manquer cela ?

Vincent Bessières