A l’occasion des 150 ans de la mort de George Sand et de Marie d’Agoult, Ophélie Humbertclaude et Juliane Coizet célèbrent avec grâce et élégance la louve de Nohant et l’étoile des bord du Main.

Dans Beatrix, Balzac les déguisent sous les traits de Béatrix de Rochefide, laideron nuisible, « osseux et filandreux », et de Félicité des Touches, intellectuelle décomplexée et pianiste talentueuse : d’un côté, Marie, alias Daniel Stern (martyr et étoile !), comtesse d’Agoult, fille d’un aristocrate ayant fui la Révolution en Allemagne, de l’autre, Aurore, alias George Sand, bonne dame de Nohant, baronne Dudevant et infidèle par derrière, prompte à aimer autant qu’à railler, à s’extasier autant qu’à tonner, femme de tempérament et de talent. George et Marie avait des passions communes : l’art, la politique, la liberté et les musiciens : Chopin pour la première, Liszt pour la seconde. Elles furent deux des figures les plus altières de leur époque compassée et de leur société poussiéreuse. Et parce que les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices comme des plus grandes vertus, elles surent se détester comme elles avaient su s’aimer : avec talent. Leur correspondance, d’abord abondante au temps de l’amitié puis polie au temps de la distance, en atteste : Ophélie Humbertclaude y a puisé la matière textuelle de ce spectacle qui expose l’art d’aimer des deux épistolières.

La corde et la plume

Lorsque l’Amazone aux pantalons d’homme et au cigare conquérant rencontra la fragile Marie au profil de camée et à la chevelure vaporeuse, elle l’incita à écrire en lui promettant son soutien critique, et en fit une familière de la tanière rustique et culturelle du Berry. Mais la blonde et la brune finirent par se lasser l’une de l’autre. Marie trouvait George un peu trop décadente et en vint à lui reprocher l’éclectisme sulfureux de ses passades sexuelles et de ses engouements intellectuels. La baronne finit par voir de la mièvrerie dans la simplicité de la comtesse et de l’hypocrisie dans sa réserve. Elle se déchirèrent dans leurs lettres et s’égratignèrent par romans et brûlots interposés. Pour dire la passion amicale, le silence, les bouderies, les tentatives de réconciliation et l’estime apaisée d’après l’enthousiasme, Juliane Coizet et Ophélie Humbertclaude posent leur talent sur les mots des écrivaines et les notes de leurs amants. Chopin et Liszt ; violoncelle et piano : les interprètes, comédiennes et musiciennes également douées, offrent à la musique de se faire le relais expressif des sentiments. La mise en scène d’Ophélie Humbertclaude installe les deux romantiques dans le confort feutré d’un salon élégant, où la chaleur du bois et la douceur des étoffes servent d’écrin délicat à l’aventure amicale de ces deux figures attachantes. Gloire à celles qui prouvent, par leur vie et leur œuvre, que, contrairement à ce que prétendait Flaubert dans L’Education sentimentale, les femmes ont « l’œil assez sûr pour contempler les précipices de la pensée » et « la poitrine assez large pour respirer l’air des hautes régions ».

Catherine Robert