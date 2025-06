Dans Tacoma Garage, Nicolas Skwara raconte sa propre épopée rock’n’roll : une tournée auprès des septuagénaires du groupe américain The Sonics, refondé après 40 ans d’absence. Vivifiant.

Parmi les quelques groupes américains ayant contribué aux heures de gloire du rock’n’roll dans les années 60-70 qui enflamment encore aujourd’hui les scènes musicales, The Sonics est loin d’être le nom le plus célèbre. Aussi lorsque le musicien et comédien belge Corentin Skwara se rend un soir à un concert de ce groupe dont les membres sont maintenant septuagénaires, il n’associe à son nom aucune chanson. Lorsqu’il les voit jouer, il est donc surpris de reconnaître des titres qu’il connaît, qui ont marqué l’histoire de leur genre musical malgré leur brève carrière, entre les années 1963 et 1965. Il est aussi tellement séduit par l’énergie de ces artistes que lui prend une folle envie : suivre dans sa tournée européenne le groupe recomposé 40 ans après sa dissolution.

Le rock comme cure de jouvence

Le souhait de Corentin est exaucé par le manageur du groupe, à qui il promet la réalisation d’un film sur l’aventure. Le film ne verra pas le jour, mais à sa place naît un spectacle : Tacoma Garage, où le comédien relate son drôle de road trip. Il résume la chose ainsi : « C’est l’histoire d’un mec qui monte dans une voiture et qui fait 5000 kms pour suivre des petits vieux dans un autobus. Sauf que ces gars-là, c’est les Sonics ! ». L’artiste mêle ses deux talents, pour la musique et le théâtre, afin d’être à la hauteur des infatigables Sonics.

Anaïs Heluin