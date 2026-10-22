L’enfance, la jeunesse et les familles se réunissent autour de la danse pendant tout le mois de novembre en Ile-de-France.

La dynamique partenariale coordonnée par les Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis permet de rassembler 140 représentations dans plus de 50 lieux. Parmi les spectacles, un grand nombre de premières et de créations de l’année 2026 : Jordi Gali, plus connu pour ses architectures éphémères, s’attache aujourd’hui à recréer un imaginaire de paysages, de montagnes ou de rivières par l’objet, dans la boîte noire du théâtre. Mille Horizons est une invitation à regarder le chemin entre la terre et le ciel, à suivre l’envol du cerf-volant, entre parole et mouvement. Deux médias qu’Ambra Senatore sait manipuler dans son univers plein de malice et de surprises, comme un jeu dont les règles sont encore à trouver. Dans son Moulin des Autres, se dessinent des relations où la question du soutien, de l’empathie, de l’être ensemble prend finalement tout son sens. Nina Santes enrichit quant à elle son cycle de pièces consacrée à la thématique de l’eau avec une création pour le jeune public : Hypermer. Musiques, chants et danses viennent traverser un monde où les êtres vivants sont reliés les uns aux autres par cette matière. Chez Jérôme Brabant, c’est plutôt l’infiniment grand qui nous relie : De Mercure à Neptune s’inspire des corps célestes, comme matières mais aussi comme sources de mouvements et de trajectoires pleines d’inspiration.

Une diversité d’émotions dans chaque projet

Pour les familles, le collectif Krumpfest a imaginé une célébration plongeant le spectateur dans l’énergie et l’esprit rageur et rebelle du krump, danse née dans les quartiers de Los Angeles dans les années 2000. (HIM) Hype is a Murda recrée l’espace et la force vitale de cette danse en un cercle propice aux métamorphoses. Dans une douceur inverse mais tout autant puissant, le solo de Jean Romuald Fessin créé avec Mickaël Phelippeau fait l’effet d’un extraordinaire moment d’humanité partagée. Jean Romuald, un garçon de son âge est une invitation à écouter et à voir la beauté d’une existence dont les mondes intérieurs et extérieurs nous bouleversent.

Nathalie Yokel