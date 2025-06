Exacerbant les dérèglements de notre société lancée dans une insatiable course au progrès, la compagnie f.o.u.i.c. embarque dans un périple futuriste électro-pop burlesque et fantasque. Pour sublimer l’angoisse, un théâtre furieusement festif !

Apocalypse joyeuse… Pour Clotilde Morgiève et Jean-Christophe Dollé, fondateurs et co-metteurs en scène de la compagnie f.o.u.i.c., l’oxymoron qui se refuse à la résignation éclaire leur volonté de conjurer les angoisses, tout en prenant à bras le corps les dérèglements du monde. « Soyons cathartiques ! » clament-ils. Les ressources s’épuisent, la chaleur grandissante menace les espèces et les équilibres, l’homme toujours plus performant poursuit sa route conquérante. Dans cette saga familiale anticipatrice, l’univers se rétrécit, le langage se déstructure, et l’humanité même connaît une mutation concrète. Avec par exemple Perle, enfant hybride croisée avec un varan du Komodo.

Transformation collective et transe familiale

« Happy Apocalypse nous plonge dans un monde furieusement festif, à l’esthétique psychédélique, où la frontière entre humains et animaux s’estompe, où le corps humain devient le lieu de toutes les expérimentations d’une science mégalomane », confie Jean-Christophe Dollé, qui explore la figure du monstre, soit « ce qui, en l’humain, n’est plus humain ». Dans une tension « entre l’obscurité et la lumière, entre l’angoissant et le réconfortant », la pièce avec ses six comédiens et trois musiciens déploie un univers visuel et sonore saisissant, riche de toutes sortes d’effets et illusions. Une drôle de fête, irrévérencieuse et étrange, qui invite à… penser ensemble !

Agnès Santi