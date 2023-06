Inspirée par son séjour à Kyoto et la cérémonie du thé, Camille Moitel présente Not I.

De janvier à avril 2019 Camille Moitel, à la tête de la compagnie Li(luo), était artiste résidente à la villa Kujoyama, l’équivalent de la Villa Médicis à Kyoto. À son retour en France, elle décide d’entamer une quadrilogie intitulée La Place de l’Autre qui s’inspire de la cérémonie du thé et met le public au cœur de la performance. Not I est son premier volet. « Le spectateur est convié à la lente élaboration d’un repas disposé progressivement sur scène comme une nature morte. L’attention entre la scène et le public se négocie autour d’une question intime : Que puis-je vous offrir ? »

Delphine Baffour