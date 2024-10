Pour sa première pièce, Alice Dazavoglou invite à danser, regarder, ressentir et pleurer… ensemble.

Même conçue sur le mode de divers duos, « ensemble » est bien le maître-mot de cette création. Ni les interprètes, ni la chorégraphe ne quitteront la scène, entièrement tournés vers ce qui se passe dans l’instant. D’emblée, Alice Dazavoglou prend le lead sur le groupe, en mode échauffement collectif. Le joyeux cercle des dix danseurs prend modèle sur ses gestes, et la voilà qui conduit la troupe dans une énergie profondément fédératrice et dansante. C’est elle ensuite qui ouvre le bal des duos, entourée des portraits en mouvement qu’elle avait dessinés pour son livre Je suis Alice Dazavoglou, je suis trisomique normale mais ordinaire. Ces gestes de papier sont la matière, transmise puis déployée vers d’autres corps, de cette création. Lou Cantor et Mickaël Phelippeau s’en emparent pour rendre hommage aux prénoms et aux identités diverses ; Bérénice Legrand et Béatrice Massin forment un tandem barock’n roll savoureux ; Bruce Chiefare et Xavier Lot s’emboîtent avec fluidité et naturel ; Nathalie Hervé et Gaëlle Bourges rejouent La Boum des premières fois ; tandis qu’Alban Richard et Marc Lacourt cultivent une étrangeté infernale qui les dépasse.

« Etre à deux c’est pas donné »

La pièce oscille entre les inventions portées par ce casting de rêve et de toutes générations d’artistes, et les évolutions très littérales de la petite communauté vers les promesses de son titre. Les choix musicaux, entre les mots de Grégoire, de Soprano ou de Kendji Girac évoquent le sujet du regard, du handicap, de la liberté d’être soi et à contre-courant… À l’intérieur, tous se regardent, se sourient, se soutiennent. Alice Dazavoglou, installée à la table, casse les codes et la place du chorégraphe maître à danser. Sa façon de vivre la première de sa pièce, son lâcher-prise, son débordement d’émotions, passant des sanglots aux éclats de rire, tout cela surprend, bouleverse, interroge. Son haut degré d’empathie et d’engagement envers ses interprètes prolonge les questions de l’être ensemble et de la transmission que pose cette création, que l’acte de danser et de partage sur scène rend profondément palpables.

Nathalie Yokel